В стране ЕС хотят ограничить прием украинских беженцев: детали

Несколько районов и муниципалитетов Германии переполнены из-за регулярной и нелегальной миграции. Проблемы на местах усугубляются, поэтому местные власти больше не хотят принимать бежавших от войны в Украине, отметил Рейнхард Загер.

"При всей важной солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли стольким людям из страны, которую атакует Россия, приезжать к нам", – сказал он.

Германия предоставляет убежище более 1,2 млн украинцев. Только в земле Баден-Вюртемберг уже в два раза больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Политик предложил "защищенное от погодных условий жилье на безопасном западе Украины", как в свое время предусматривала министр внутренних дел Нэнси Фезер. Также Загер предположил, что Польша могла бы принять больше беженцев из Украины при поддержке ЕС.

Ранее о переполненности мест из-за потока мигрантов заявляли политики в Нидерландах. Там депутаты парламента предлагали возвращать украинских беженцев в безопасные регионы Украины – например, на западе страны.