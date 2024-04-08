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Українські біженці виїжджають із п'яти країн ЄС: дані Євростату

Євросоюз, Понеділок 08 квітня 2024 14:33
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Українські біженці виїжджають із п'яти країн ЄС: дані Євростату Фото: Повернення українських біженців з-за кордону (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У країнах ЄС перебувають 4,2 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Кількість людей з таким статусом знижується.

Куди українці продовжують масово їхати та з яких країн біженці виїжджають, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.

За останніми даними Євростату, станом на 29 лютого 2024 року у країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4 234 595 людей із України. На кінець січня статистика налічувала 4 303 115 біженців із України.

Найбільше українських біженців на 29 лютого приймали такі країни:

  • Німеччина (1 286 580 осіб; 30,4% від загальної кількості у ЄС);
  • Польща (957 200; 22,6%);
  • Чехія (385 075; 9,1%).

Найбільше людей за місяць прибули до таких країн:

  • Німеччини (+16 430; +1,3%);
  • Польщі (+5 640; +0,6%);
  • Чехії (+3 885; + 1,0%).

Водночас у лютому стало менше українців із тимчасовим захистом у п'яти країнах ЄС:

  • Австрії (-1 420 осіб; -1,7%);
  • Франції (-685; -1,1%);
  • Естонії (-550; -1,5%);
  • Нідерландах (-120; - 0,1%);
  • Мальті (-20; -1,0%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,9%, а дорослі чоловіки – 21,2%.

Нагадаємо, ми писали, чому українські біженці неохоче їдуть до Франції. У лютому там залишалося близько 64 тисячі людей із тимчасовим захистом.

Також ми розповідали, чому українські біженці повертаються з-за кордону. Серед основних чинників – емоційні.

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