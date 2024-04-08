Українські біженці виїжджають із п'яти країн ЄС: дані Євростату

У країнах ЄС перебувають 4,2 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Кількість людей з таким статусом знижується.

Куди українці продовжують масово їхати та з яких країн біженці виїжджають, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,9%, а дорослі чоловіки – 21,2%.

Водночас у лютому стало менше українців із тимчасовим захистом у п'яти країнах ЄС:

Найбільше людей за місяць прибули до таких країн:

Найбільше українських біженців на 29 лютого приймали такі країни:

За останніми даними Євростату, станом на 29 лютого 2024 року у країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4 234 595 людей із України. На кінець січня статистика налічувала 4 303 115 біженців із України.

Нагадаємо, ми писали, чому українські біженці неохоче їдуть до Франції. У лютому там залишалося близько 64 тисячі людей із тимчасовим захистом.

Також ми розповідали, чому українські біженці повертаються з-за кордону. Серед основних чинників – емоційні.

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