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Країни ЄС не домовились щодо надання Україні додаткових ракет для Patriot

16:12 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кая Каллас (Getty Images)

Міністри оборони країн-членів ЄС в понеділок, 28 вересня, не взяли на себе нових зобов'язань щодо надання Україні ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови євродипломатії Каї Каллас.

"Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", - зазначила вона.

Раніше Каллас заявляла, що Україна потребує більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot до настання зими, і закликала країни-члени, які мають їх у своїх запасах, надати їх Києву.

Глава євродипломатії також повідомила, що 1 млрд євро з виділених для України 6,6 млрд євро з коштів Європейського фонду миру піде на спільні закупівлі.

Нагадаємо, Reuters писало, що до нового пакета військової допомоги Україні США не включили ракети для систем ППО Patriot.

Водночас адміністрація американського президента Дональда Трампа планує використати на допомогу Україні всі 400 млн доларів, раніше схвалені Конгресом США.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США заявив про досягнення домовленості щодо нового пакета ракет для ЗРК Patriot.

Крім того, під час брифінгу в Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки безпосередньо від лідерів держав. Президент підкреслив, що США - єдина країна, яка б могла допомогти масштабно.

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