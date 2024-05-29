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У країні ЄС частині українців уріжуть пенсії та виплати по інвалідності: причини

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії планують скоротити пенсії та виплати по інвалідності 2500 біженцям із України. Про це повідомила міністр соціального захисту Хізер Хамфріс.

Скорочення допомоги стосуватиметься людей, які проживають у державному житлі із харчуванням, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.ie.

В уряді Ірландії підтвердили, що скорочення виплат для українських біженців, які проживають у наданому державою житлі із повним обслуговуванням стосуватиметься й вразливих категорій. Тому близько 2,5 тисячам українських біженців уріжуть пенсії та виплати з інвалідності.

З початку війни уряд запровадив найвищі ставки соціального забезпечення для українських біженців – щотижневі виплати у 220 євро та безкоштовне проживання у наданому державою житлі – переважно, готелях.

У 2024 році соціальні виплати для біженців скорочувалися в кілька етапів. Із 14 березня новоприбулим соціальне забезпечення скоротили до 38,80 євро на тиждень при проживанні у державному житлі.

Минулого тижня в уряді прийняли рішення про скорочення виплат для біженців у державних помешканнях, незалежно від того, коли вони приїхали до Ірландії. Зменшену допомогу отримуватимуть близько 27 тисяч українців.  

"Ми знижуємо оплату для людей, які перебувають у повному обслуговуванні. Повне обслуговування житла означає, що ви отримуєте їжу, світло, тепло та всі передбачені комунальні послуги. Ми це поступово впроваджуємо, це станеться в серпні", – пояснила Хізер Хамфріс.

За її словами, біженців із інвалідністю або пенсіонерів налічується приблизно 2500 людей.  

"Якщо ви пенсіонер в Ірландії, у вас є власне житло, ви повинні самі його забезпечити, платити за світло, за електроенергію, воду, власні комунальні послуги", – сказала міністр.

Чиновники зазначають, що скорочення соціальних виплат є однаковим у всіх сферах, і ставлення до людей справедливе.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії закриють десятки центрів для українських біженців. Багато готелів та громадських об'єктів, де селили українців, повернуть для місцевого використання.

Також ми розповідали про нове скорочення виплат для українських біженців в Ірландії. Зміни стосуються людей, які прибули до країни з 2022 року до початку 2024 року.

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