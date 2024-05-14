Нове скорочення виплат українцям в Ірландії: які умови готує уряд
В уряді Ірландії розглядають нове скорочення виплат для українських біженців. Зміни стосуватимуться людей, які прибули до країни з 2022 року до початку 2024 року.
Які умови готують у країні для українців, РБК-Україна розповідає з посиланням на The Irish Times.
Ірландія надає прихисток понад 100 тисячам українців. Біженцям надають виплати у у 232 євро на тиждень та можливість жити у наданому державою житлі.
Щоб знизити потік людей, які приїжджають для отримання тимчасового захисту, з 14 березня 2024 року для новоприбулих застосовують нові правила допомоги – проживання у державному житлі надається лише на 3 місяці, упродовж цього часу біженці отримують виплати 38,80 євро на тиждень. Після виїзду з державного житла виплати збільшуються.
Тепер уряд має намір скоротити виплати і для біженців із України, які приїхали з 2022 року до початку 2024-го і які не працюють, також до 38,80 євро на тиждень упродовж трьох місяців. Таке скорочення допомоги є однією зі змін, які спрямовані на посилення міграційних заходів.
За словами прем'єр-міністра країни Саймона Харріса, підхід до людей, які приїхали з України, має бути послідовний, і підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.
Профільні відомства повинні будуть проінформувати біженців про зміни упродовж 12 тижнів.
Нагадаємо, ми писали, що потік українців до Ірландії різко знизився. Кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно знайшли собі житло.
Також ми розповідали, що в Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. В уряді визначили нові центри, де новоприбулих розміщуватимуть на 90 днів.
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