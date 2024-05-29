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В стране ЕС части украинцев урежут пенсии и выплаты по инвалидности: причины

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ирландии планируют сократить пенсии и выплаты по инвалидности 2500 беженцев из Украины. Об этом сообщила министр социальной защиты Хизер Хамфрис.

Сокращение помощи будет касаться людей, проживающих в государственном жилье с питанием, сообщает РБК-Украина со ссылкой на independent.ie.

В правительстве Ирландии подтвердили, что сокращение выплат для украинских беженцев, проживающих в предоставленном государством жилье с полным обслуживанием, будет касаться и уязвимых категорий. Поэтому около 2,5 тысяч украинских беженцев урежут пенсии и выплаты по инвалидности.

С начала войны правительство ввело самые высокие ставки социального обеспечения для украинских беженцев – еженедельные выплаты в 220 евро и бесплатное проживание в предоставленном государством жилье – преимущественно отелях.

В 2024 году социальные выплаты для беженцев сокращались в несколько этапов. С 14 марта новоприбывшим социальное обеспечение сократили до 38,80 евро в неделю при проживании в государственном жилье.

На прошлой неделе в правительстве было принято решение о сокращении выплат для беженцев в государственных помещениях, независимо от того, когда они приехали в Ирландию. Сокращенную помощь будут получать около 27 тысяч украинцев.

"Мы снижаем оплату для людей, которые находятся в полном обслуживании. Полное обслуживание жилья означает, что вы получаете еду, свет, тепло и все предусмотренные коммунальные услуги. Мы это постепенно внедряем, это произойдет в августе", – пояснила Хизер Хамфрис.

По ее словам, беженцев с инвалидностью или пенсионеров насчитывается около 2500 человек.

"Если вы пенсионер в Ирландии, у вас есть собственное жилье, вы должны сами его обеспечить, платить за свет, за электроэнергию, воду, собственные коммунальные услуги", – сказала министр.

Чиновники отмечают, что сокращение социальных выплат одинаковое во всех сферах, и отношение к людям справедливое.

Напомним, что мы писали, что в Ирландии закроют десятки центров для украинских беженцев. Много гостиниц и общественных объектов, где селили украинцев, вернут для местного использования.

Также мы рассказывали о новом сокращении выплат для украинских беженцев в Ирландии. Изменения касаются людей, прибывших в страну с 2022 года по начало 2024 года.

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