Країни Балтії запропонували ЄС заборонити ввезення металобрухту з Росії

Пропозицію було внесено на розгляд Ради з навколишнього середовища Європейського союзу (ЄС) у Брюсселі в понеділок, 26 березня.

"Литва пропонує Єврокомісії оцінити всі варіанти на рівні ЄС і представити пропозицію щодо зупинення імпорту відходів із Росії до ЄС або дозволити державам-членам вжити односторонніх обмежувальних заходів. Ми вважаємо, що такий імпорт сприяє фінансуванню війни Росії проти України і має бути припинений", - заявив заступник постійного представника Литви при ЄС Юрга Каспутене.

За даними Міністерства довкілля Литви, у період із 2022 до 2023 року ЄС імпортує з Росії чорні метали, мідні та алюмінієві відходи і брухт на суму понад 118 млн євро. Більша частина цього імпорту проходить через Литву.

За даними відомства, транскордонні поставки відходів регулюються Базельською конвенцією та Положенням про транспортування відходів, тому окремі держави-члени не можуть в односторонньому порядку забороняти або обмежувати такий імпорт.

Санкції проти РФ

США, Євросоюз, Британія та інші країни постійно запроваджують нові обмеження проти РФ за її агресію проти України та іншу шкідливу діяльність. Нещодавно Європейський Союз продовжив дію санкцій, запроваджених проти РФ за війну в Україні.

Також ЄС готується запровадити мито на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням продовольчих товарів після повномасштабного вторгнення Москви до України.

А Сполучені Штати домовилися з Туреччиною про нову систему дотримання та запровадження нових санкцій проти Росії.

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