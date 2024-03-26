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Страны Балтии предложили ЕС запретить ввоз металлолома из России

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны Балтии, а также Чехия предложили ЕС запретить импорт черных металлов, медных и алюминиевых отходов и лома из России. Москва использует доходы от этого импорта для финансирования своей войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Предложение было внесено на рассмотрение Совета по окружающей среде Европейского союза (ЕС) в Брюсселе в понедельник, 26 марта. 

"Литва предлагает Еврокомиссии оценить все варианты на уровне ЕС и представить предложение о приостановке импорта отходов из России в ЕС или позволить государствам-членам принять односторонние ограничительные меры. Мы считаем, что такой импорт способствует финансированию войны России против Украины и должен быть прекращен", - заявил заместитель постоянного представителя Литвы при ЕС Юрга Каспутене.

По данным Министерства окружающей среды Литвы, в период с 2022 по 2023 год ЕС импортирует из России черные металлы, медные и алюминиевые отходы и лом на сумму более 118 млн евро. Большая часть этого импорта проходит через Литву.

По данным ведомства, трансграничные поставки отходов регулируются Базельской конвенцией и Положением о транспортировке отходов, поэтому отдельные государства-члены не могут в одностороннем порядке запрещать или ограничивать такой импорт.

Санкции против РФ

США, Евросоюз, Британия и другие страны постоянно вводят новые ограничения против РФ за ее агрессию против Украины и другую вредную деятельность. Недавно Европейский союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.

Также ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

А Соединенные Штаты договорились с Турцией о новой системе соблюдения и введении новых санкций против России.

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