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Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні з РФ і Білоруссю

Архівне фото: Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні з РФ і Білоруссю (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

Зазначається, що міністри оборони підписали сьогодні в Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

"Балтійська оборонна зона - це ретельно продуманий і продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна Росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, метою оборонних об'єктів є запобігання військовому конфлікту в їхньому регіоні. 

Це робиться для того, щоб жителі Естонії могли почуватися в безпеці, але якщо виникне хоч найменший ризик, вони будуть готові до різних подій швидше.

З чого складатиметься зона оборони

Концепція оборонних об'єктів ґрунтується на угоді на саміті НАТО в Мадриді про те, що союзники мають бути захищені з першого метра, а також на нових планах регіональної оборони. 

Прибалтійська зона оборони за своєю суттю є комплексом заходів попередження і польової охорони, елементи якого на місцевості підтримують діяльність оборонних частин, що обороняються, в опорних пунктах, щоб присікти, якщо буде потреба, напад частин агресії. 

Елементи будуть розкидані по ландшафту з урахуванням результатів аналізу противника і навколишнього середовища, а також плану бою підрозділів сил оборони. 

"Прибалтика - це один район бойових дій, і тому оборонні об'єкти будуються спільно з Латвією і Литвою", - пише Міноборони Естонії.

Про що ще домовилися міністри

У мирний час у зоні охорони не розміщуватимуться вибухові речовини та інші перешкоди, створюватиметься мережа опорних пунктів і ліній роздачі. Усі процеси здійснюються у співпраці з місцевими громадами та за погодженням із землевласниками.

Міністри оборони також підписали угоду про наміри щодо систем залпового вогню HIMARS, метою якої є створення основи для спільного використання системи озброєння як у мирний, так і у воєнний час. 

Чиновники обговорили допомогу Україні

Міністри оборони Естонії та Латвії також підписали угоду про співпрацю щодо забезпечення повітряної безпеки НАТО з авіабази Лієлварде в Латвії, поки злітно-посадкова смуга на авіабазі Емарі перебуває на ремонті.

Крім того, міністри оборони обговорили питання, пов'язані з підтримкою України, розвитком потенціалу країн Балтії та майбутнім самітом у Вашингтоні. 

У НАТО готуються до можливих ескалацій з боку РФ

Раніше німецьке видання Bild написало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже в лютому цього року.

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