Країни Балтії планують співпрацю у космічній галузі: чим саме будуть займатись

Цього тижня представники космічної спільноти Естонії, Латвії та Литви зустрілися у Таллінні, щоб обговорити космічну співпрацю. Всі три країни співпрацюють з Європейським космічним агентством і роблять свій внесок у його програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі країн Балтії, про яке пише ERR.

"Естонія зарекомендувала себе як надійний партнер у космічній сфері, але співпраця між трьома балтійськими державами може ще більше підвищити популярність регіону", - заявив голова космічного сектора Міністерства економіки та комунікацій Паул Лійас.

Естонія, Латвія та Литва співпрацюють з Європейським космічним агентством (ЄКА) і роблять свій внесок у відбіркові програми, але поки що взаємний обмін інформацією та досвідом був скромним. Разом з тим, з погляду космічного сектора, це країни зі схожими викликами та реалізація спільних проектів була б корисною всім сторонам.

Космічна галузь у світі швидко розвивається і, за словами керівника Естонського космічного бюро Мадіса Виіраса, балтійська космічна співпраця необхідна і корисна.

У відносинах з Європейським космічним агентством Естонія просунулась далі за всіх, будучи його членом з 2015 року. Латвія та Литва отримали статус асоційованих членів лише у 2021 році. Вже зараз обговорюється розробка онлайн-платформи на основі даних дистанційного моніторингу Землі, що принесе користь як підприємцям, так і державним установам. Крім того, співпраця між трьома країнами Балтії у космосі допомагає створювати синергію та просувати нові ідеї між приватним сектором та академічними колами.

"Під час зустрічі також було підготовлено проект Балтійського космічного маніфесту, який закладає основу для зміцнення співпраці та обміну досвідом між Естонією, Латвією та Литвою в галузі космічної політики, космічних даних та послуг, супутників, а також космічної науки та пов'язаних з космосом освітніх програм для молоді", - йдеться у матеріалі.