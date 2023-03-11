Страны Балтии планируют сотрудничество в космической отрасли: чем будут заниматься

На этой неделе представители космического сообщества Эстонии, Латвии и Литвы встретились в Таллинне, чтобы обсудить космическое сотрудничество. Все три страны сотрудничают с Европейским космическим агентством и вносят свой вклад в его программы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результат встречи стран Балтии, о которой пишет ERR.

"Эстония зарекомендовала себя как надежный партнер в космической сфере, но сотрудничество между тремя балтийскими государствами может еще больше повысить популярность региона", - заявил глава космического сектора Министерства экономики и коммуникаций Паул Лийас.

Эстония, Латвия и Литва сотрудничают с Европейским космическим агентством (ЕКА) и вносят свой вклад в отборочные программы, но пока взаимный обмен информацией и опытом был скромным. Вместе с тем, с точки зрения космического сектора, это страны с похожими вызовами и реализация совместных проектов была бы полезна всем сторонам.

Космическая отрасль в мире быстро развивается и, по словам руководителя Эстонского космического бюро Мадиса Виираса, балтийское космическое сотрудничество необходимо и полезно.

В отношениях с Европейским космическим агентством Эстония продвинулась дальше всех, являясь его членом с 2015 года. Латвия и Литва получили статус ассоциированных членов только в 2021 году. Уже сейчас обсуждается разработка онлайн-платформы на основе данных дистанционного мониторинга Земли, что принесет пользу как предпринимателям, так и государственным учреждениям. Кроме того, сотрудничество между тремя странами Балтии в космосе помогает создавать синергию и продвигать новые идеи между частным сектором и академическими кругами.

"В ходе встречи был подготовлен проект Балтийского космического манифеста, который закладывает основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом между Эстонией, Латвией и Литвой в области космической политики, космических данных и услуг, спутников, а также космической науки и связанных с космосом образовательных программ для молодежи", - говорится в материале.