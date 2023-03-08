Країни Балтії - Грузії: якщо хочете в ЄС та НАТО, дотримуйтесь принципів демократії

Міністри Латвії, Литви та Естонії звернулися до грузинської влади через скандальний закон про "іноагентів". Вони закликали Грузію дотримуватись принципів демократії, якщо та хоче просуватись до членства у ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінки глав МЗС трьох балтійських держав.

Зокрема, глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу та глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс опублікували в мережі однаковий текст заяви.

Вони висловили серйозне занепокоєння ухваленням так званого закону про "іноземних агентів" в грузинському парламенті в першому читанні.

"Ми, міністри закордонних справ, серйозно стурбовані ухваленням так званого закону про іноземних агентів у першому читанні. Якщо Грузія хоче просуватися до ЄС і НАТО, вона повинна дотримуватись принципів демократії, верховенства права та прав людини", - йдеться в заяві.

Закон про "іноагентів" в Грузії та протести

Нагадаємо, що вчора в Грузії спалахнули масові протести після того, як парламент у першому читанні підтримав законопроєкт про "агентів іноземного впливу". Протестувальники називають його російським і таким, що створює загрозу для євроінтеграції Грузії.

Додамо, після чого в Євросоюзі заявили, що прийняття Грузією закону про "іноагентів" суперечить цінностям і стандартам ЄС, членом якої країна хоче стати.

Зазначимо, що під час протестів виникли сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Також було затримано 66 осіб.

При цьому сьогодні грузинська опозиція анонсувала нові протести біля парламенту.

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