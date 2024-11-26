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Країнам НАТО необхідно змінити траєкторію війни Росії проти України, - Рютте

Афіни, Вівторок 26 листопада 2024 16:33
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Країнам НАТО необхідно змінити траєкторію війни Росії проти України, - Рютте Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни НАТО допомогли Україні вистояти у повномасштабній війні з Росією. Але зараз потрібно змінити траєкторію конфлікту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Наша підтримка України допомогла їй вистояти у боротьбі, але нам треба йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - зазначив генсек.

За його словами, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", - уточнив Рютте.

Також генсек наголосив, що в НАТО дуже важливо збільшити інвестиції та виробництво у збройовій промисловості.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Росія продовжує досягати успіхів на східному фронті в Україні. Як доповідав президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зараз найскладніша ситуація навколо Курахового.

Біля міста триває робота щодо зміцнення позицій українських захисників.

При цьому на Запорізькому напрямку, за словами глави української держави, є загрози, які потребують уваги.

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