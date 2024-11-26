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Странам НАТО необходимо изменить траекторию войны России против Украины, - Рютте

Афины, Вторник 26 ноября 2024 16:33
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Странам НАТО необходимо изменить траекторию войны России против Украины, - Рютте Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны НАТО помогли Украине выстоять в полномасштабной войне с Россией. Но сейчас необходимо изменить траекторию конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Наша поддержка Украины помогла ей выстоять в борьбе, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", - отметил генсек.

По его словам, странам НАТО необходимо обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной и выполнить все обязательства, которые были взяты на саммите Альянса в Вашингтоне.

"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и обучения (NSATU), финансовое обязательство в размере 40 миллиардов евро в 2024 году и дальнейшие меры по сближению Украины с НАТО", - уточнил Рютте.

Также генсек подчеркнул, что в НАТО крайне важно увеличить инвестиции и производство в оружейной промышленности.

Ситуация на фронте

Напомним, Россия продолжает добиваться успехов на восточном фронте в Украине. Как докладывал президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сейчас самая сложная ситуация вокруг Курахово.

Возле города продолжается работа по укреплению позиций украинских защитников.

При этом на Запорожском направлении, по словам главы украинского государства, есть угрозы, которые требуют внимания.

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