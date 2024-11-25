Курахівський напрямок - найважчий. Зеленський заслухав доповідь Сирського про фронт

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої обговорили ключові напрямки бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Вдячний усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань", - заявив Зеленський.

У прикордонному районі Курської області триває операція, під час якої українські воїни не лише захищають позиції, а й завдають російським військам значних втрат. Зеленський підкреслив, що головним завданням на цьому напрямку є максимальне послаблення російського потенціалу.

На Запорізькому напрямку, за словами президента, українські Сили оборони контролюють ситуацію, хоча є загрози, які потребують уваги.

Особливу увагу приділили ситуації на Донеччині. Зокрема, найважчою ділянкою фронту наразі залишається Курахівський напрямок, де триває робота над зміцненням позицій українських військових.

Ситуація на фронті

За минулу добу, 24 листопада, на фронті відбулося 217 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої спостерігалися на Покровському та Курахівському напрямках.

Від початку повномасштабної війни РФ втратила понад 732 тисяч одиниць військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1610 загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.