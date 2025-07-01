"Странам Балтии нужен план А, Б и В": Науседа о подготовке к угрозам со стороны РФ

Страны Балтии готовятся к возможным угрозам со стороны России. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивает важность комплексного плана безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Несмотря на членство в НАТО, Эстония, Латвия и Литва остаются наиболее уязвимыми перед потенциальным нападением России.

Науседа прямо говорит: из-за малой территории и близости к РФ балтийские страны не имеют "стратегической глубины", как Украина. Расстояние до Балтийского моря всего 200 км.

Сувалкский коридор - узкий участок, который легко может быть перекрыт российскими войсками из Калининграда и Беларуси.

"Мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода, а затем ожидаем, что придет подкрепление", - заявил Науседа.

НАТО усиливает присутствие

На большом полигоне НАТО в Пабраде, вблизи границы с Россией, наблюдается рост активности.

Между 2022 и 2025 годами там построили новые военные объекты. Однако лидеры стран Балтии готовятся к возможному ослаблению участия США в обороне Европы.

Науседа говорит, что странам Балтии нужен план А, Б и В, поскольку бушуют вопросы относительно обязательств США перед Европой.

"Американцы уходят. Мы все должны осознать это и смириться с этим", - заявил один из высокопоставленных балтийских чиновников.

Балтия может стать первой целью в случае масштабной эскалации. Несмотря на гарантии НАТО, страны региона уже сейчас требуют больше конкретики по защите от союзников.