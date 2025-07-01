"Странам Балтии нужен план А, Б и В": Науседа о подготовке к угрозам со стороны РФ
Страны Балтии готовятся к возможным угрозам со стороны России. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивает важность комплексного плана безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Несмотря на членство в НАТО, Эстония, Латвия и Литва остаются наиболее уязвимыми перед потенциальным нападением России.
Науседа прямо говорит: из-за малой территории и близости к РФ балтийские страны не имеют "стратегической глубины", как Украина. Расстояние до Балтийского моря всего 200 км.
Сувалкский коридор - узкий участок, который легко может быть перекрыт российскими войсками из Калининграда и Беларуси.
"Мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода, а затем ожидаем, что придет подкрепление", - заявил Науседа.
НАТО усиливает присутствие
На большом полигоне НАТО в Пабраде, вблизи границы с Россией, наблюдается рост активности.
Между 2022 и 2025 годами там построили новые военные объекты. Однако лидеры стран Балтии готовятся к возможному ослаблению участия США в обороне Европы.
Науседа говорит, что странам Балтии нужен план А, Б и В, поскольку бушуют вопросы относительно обязательств США перед Европой.
"Американцы уходят. Мы все должны осознать это и смириться с этим", - заявил один из высокопоставленных балтийских чиновников.
Балтия может стать первой целью в случае масштабной эскалации. Несмотря на гарантии НАТО, страны региона уже сейчас требуют больше конкретики по защите от союзников.
Напомним, что Financial Times опубликовало статью, в которой опросило министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии.
Учитывая соответствующие комментарии в статье говорится, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для стран Балтии. Журналисты отмечают, что РФ не прекратит перевооружение и переброску войск на северо-восточный фланг НАТО.
Кроме того, еще в январе РБК-Украина писало, что на Западе активно заговорили об угрозе РФ против одного из членов НАТО. В частности медиа уже тогда публиковали сценарии и инфографики, а чиновники призывали готовиться к возможной войне. Подробнее об этом, военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - читайте в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.