У країнах ЄС сповільнився приріст українців із тимчасовим захистом: дані Євростату

У грудні 2024 року у країнах Євросоюзу на 25 560 зросла кількість українців зі статусом тимчасового захисту. Найбільше українських біженців перебувають у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.
Зазначається, що за листопад 2024 року приріст українців становив 36 010 осіб.
Загалом у Євросоюзі перебуває 4,26 млн осіб зі статусом тимчасового захисту, які залишили Україну через війну. З них 98,3% - українці.
Жінки становлять 44,8% бенефіціарів тимчасового захисту, діти - 31,9%, чоловіки - 23,2%.
Найбільший абсолютний приріст числа бенефіціарів спостерігався у Німеччині (+8830), Польщі (+3705) та Чехії (+3435).
Число осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, скоротилося в Данії (-1995), Італії (-1310) та Франції (-595).
Країнами ЄС, що прийняли найбільшу кількість людей з України, які отримали тимчасовий захист, стали Німеччина (1,16 млн, 27,3% від загальної кількості в країнах ЄС), Польща (991 630, 23,3%) та Чехія (388 625, 9,1%).
Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалося у Чехії (35,7), Польщі (27,1) та Естонії (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада ЄС прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.
Також ми писали, до яких країн ЄС найбільше їдуть українські біженці. За даними Євростату, найбільше українців перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.
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