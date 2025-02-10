В странах ЕС замедлился прирост украинцев с временной защитой: данные Евростата

Украинские беженцы в ЕС

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Также мы писали, в какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы. По данным Евростата, больше всего украинцев находятся в Германии, Польше и Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.