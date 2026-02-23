"Країна вдів і сиріт": народжуваність в Україні впала до катастрофічного рівня

Рівень народжуваності в Україні різко впав - країна переживає одну з найсерйозніших демографічних криз у світі. Спад народжуваності посилився після початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Читайте також: У Росії стрімко зникає молодь: розвідка дала шокуючий прогноз до 2040 року
Експерти вже називають демографічну ситуацію в Україні майже безпрецедентною.
За оцінками провідних демографів, рівень народжуваності опустився нижче за критичну позначку: у середньому одна жінка народжує менш як одну дитину за життя, що значно нижче за середні показники Європи та США.
Експерти зазначають, що демографічна ситуація загострилася відразу з кількох причин:
Демограф Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова назвала поточну ситуацію катастрофічною, наголосивши, що нестача людей робить довгостроковий розвиток країни вкрай складним.
Через падіння народжуваності та затяжну війну в Україні значно збільшується кількість дітей, які живуть без біологічних батьків. За даними статистики, зараз у країні близько 59 000 дітей перебувають у прийомних сім'ях без рідних батьків.
Водночас деякі українські сім'ї продовжують народжувати і виховувати дітей у країні, що відображає прагнення до нормального життя навіть в умовах війни.
За останніми даними, багато демографічних показників - включно з природним приростом населення і міграцією - демонструють тривожні тенденції. Ще до війни народжуваність в Україні знижувалася, проте війна з РФ значно прискорила ці процеси.
Експерти вважають, що для стабілізації ситуації необхідні комплексні соціальні та економічні заходи, спрямовані на підтримку сімей, повернення біженців і створення умов для відновлення чисельності населення.
Нагадаємо, згідно з даними американської розвідки, в Україні найменша народжуваність і найбільша смертність у світі. На другому місці за смертністю у світі Литва.
Зазначимо, ще рік тому передбачалося, що Україна може втратити близько 10 мільйонів осіб унаслідок повномасштабної війни.