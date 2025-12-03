"Демографічна прірва". Лібанова оцінила втрати України через війну

Україна може втратити близько 10 мільйонів людей унаслідок повномасштабної війни. Це і є та сама "демографічна прірва", про яку все частіше говорять.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова .

Вона зазначає, що до цієї цифри входять не лише незворотні втрати, а й масова еміграція, додаткова смертність, падіння народжуваності та "ненароджені" через війну діти. Лібанова зауважує: частина українців, можливо, повернеться, але очікувати значного повернення не доводиться.

Особливо критично, підкреслює демографиня, впливає різке падіння народжуваності. Якщо у 2021 році на одну жінку в Україні припадало 2,1 дитини, то за розрахунками Інституту нині цей показник становить лише 0,7. Після війни рівень народжуваності може поступово піднятися до 1,6, але це максимум, який можна очікувати.

Для простого відтворення поколінь потрібно 2,15 дитини на жінку, нагадує Лібанова. Сьогодні ж Україна опинилася на рівні Південної Кореї, де народжуваність також впала до 0,7, попри високий рівень життя.

Подальша реальна картина стане зрозумілою лише після перепису населення, який Україна планує провести після завершення війни.