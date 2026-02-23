RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Страна вдов и сирот": рождаемость в Украине упала до катастрофического уровня

Фото: в то же время в Украине растет смертность (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Уровень рождаемости в Украине резко упал - страна переживает один из самых серьезных демографических кризисов в мире. Спад рождаемости усилился после начала полномасштабной войны.

Эксперты уже называют демографическую ситуацию в Украине почти беспрецедентной.

По оценкам ведущих демографов, уровень рождаемости опустился ниже критической отметки: в среднем одна женщина рожает менее одного ребенка за жизнь, что значительно ниже средних показателей Европы и США.

Эксперты отмечают, что демографическая ситуация обострилась сразу по нескольким причинам:

  • война и потери на фронте - значительная часть погибших состояли в браке и имели детей, что приводит к росту числа вдов и сирот;
  • массовый отток молодежи - около 6 млн граждан, включая молодых женщин и детей, выехали за границу и до сих пор не вернулись;
  • разрыв семей и неопределенность будущего - из-за войны многие украинцы откладывают решение о рождении детей.

Демограф Института демографии и социальных исследований Элла Либанова назвала текущую ситуацию катастрофической, подчеркнув, что нехватка людей делает долгосрочное развитие страны крайне сложным.

Последствия для общества

Из-за падения рождаемости и затяжной войны в Украине значительно увеличивается число детей, живущих без биологических родителей. По данным статистики, сейчас в стране около 59 000 детей находятся в приемных семьях без родных родителей.

При этом некоторые украинские семьи продолжают рожать и воспитывать детей в стране, что отражает стремление к нормальной жизни даже в условиях войны.

Что говорят эксперты

По последним данным, многие демографические показатели - включая естественный прирост населения и миграцию - демонстрируют тревожные тенденции. Еще до войны рождаемость в Украине снижалась, однако война с РФ ущественно ускорила эти процессы.

Эксперты считают, что для стабилизации ситуации необходимы комплексные социальные и экономические меры, направленные на поддержку семей, возвращение беженцев и создание условий для восстановления численности населения.

Напомним, согласно данным американской разведки, в Украине самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире. На втором месте по смертности в мире Литва.

Отметим, еще год назад предполагалось, что Украина может потерять около 10 миллионов человек в результате полномасштабной войны.

