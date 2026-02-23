"Страна вдов и сирот": рождаемость в Украине упала до катастрофического уровня

Уровень рождаемости в Украине резко упал - страна переживает один из самых серьезных демографических кризисов в мире. Спад рождаемости усилился после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Эксперты уже называют демографическую ситуацию в Украине почти беспрецедентной.
По оценкам ведущих демографов, уровень рождаемости опустился ниже критической отметки: в среднем одна женщина рожает менее одного ребенка за жизнь, что значительно ниже средних показателей Европы и США.
Эксперты отмечают, что демографическая ситуация обострилась сразу по нескольким причинам:
Демограф Института демографии и социальных исследований Элла Либанова назвала текущую ситуацию катастрофической, подчеркнув, что нехватка людей делает долгосрочное развитие страны крайне сложным.
Из-за падения рождаемости и затяжной войны в Украине значительно увеличивается число детей, живущих без биологических родителей. По данным статистики, сейчас в стране около 59 000 детей находятся в приемных семьях без родных родителей.
При этом некоторые украинские семьи продолжают рожать и воспитывать детей в стране, что отражает стремление к нормальной жизни даже в условиях войны.
По последним данным, многие демографические показатели - включая естественный прирост населения и миграцию - демонстрируют тревожные тенденции. Еще до войны рождаемость в Украине снижалась, однако война с РФ ущественно ускорила эти процессы.
Эксперты считают, что для стабилизации ситуации необходимы комплексные социальные и экономические меры, направленные на поддержку семей, возвращение беженцев и создание условий для восстановления численности населения.
Напомним, согласно данным американской разведки, в Украине самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире. На втором месте по смертности в мире Литва.
Отметим, еще год назад предполагалось, что Украина может потерять около 10 миллионов человек в результате полномасштабной войны.