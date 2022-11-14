"Страна-изгой": премьер Британии предложил план по экономической изоляции России

Премьер-министр Британии Риши Сунак назвал Россию "страной-изгоем" и предложил план по снижению ее влияния на мировую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По его мнению, странам нужно продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия.

План Сунака состоит из пяти пунктов:

Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна в предстоящей зиме». Премьер отметил, что Великобритания продолжает помогать Украине, своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, а также принимает меры по предотвращению голода в мире/

Страны, у которых есть возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Риши Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зерновой сделки.

Обеспечение безопасности цепочек поставок и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран как Россия.

Оставаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики.

Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние за счет увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что еще летом, когда Сунак боролся за премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый заграничный визит будет в Украину.

К тому же Сунак подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Лондона и согласился с необходимостью продолжать давление на варварский режим Путина путем продления экономических санкций.

Он также отмечал, что война России против Украины привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей снабжения во всем мире.

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