Кравцов о ситуации на границе: Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт

Белорусский оппозиционер Иван Кравцов заявил, что силовики были заинтересованы в том, чтобы вывести соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову за границу. Они предложили вывести Колесникову на собственном автомобиле.

Об этом Кравцов рассказал во время пресс-конференции.

В свою очередь, Антон Родненков сообщил, что Колесникова сопротивлялась на украинской границе.

"Она кричала, что никуда не пойдет. Как только она села в машину и увидела свой паспорт, она быстро разорвала его на мелкие кусочки и выбросила в окно. Потом открыла окно, вылезла оттуда и пошла в сторону границы с Беларусью", - добавил он.

Также Кравцов рассказал, что не знает, где сейчас находится Колесникова, но, скорее всего, это КГБ.

Напомним, утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной.

Потом стало известно о задержании Колесниковой на границе с Украиной, а двух других оппозиционеров в Украине.

Однако, в ГПСУ сообщили, что два белорусских оппозиционера прошли меры пограничного контроля. Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.