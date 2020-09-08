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Кравцов про ситуацію на кордоні: Колеснікова пручалася і порвала паспорт

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 19:42
Кравцов про ситуацію на кордоні: Колеснікова пручалася і порвала паспорт
Фото: Марія Колесникова (news tut by фото Дар'я Бурякина)
Автор: РБК-Україна

Білоруський опозиціонер Іван Кравцов заявив, що силовики були зацікавлені в тому, щоб вивести соратницю Світлани Тихановської Марію Колеснікову за кордон. Вони запропонували вивести Колеснікову на власному автомобілі.

Про це Кравцов розповів під час прес-конференції.

У свою чергу, Антон Родненков повідомив, що Колеснікова опиралася на українському кордоні.

"Вона кричала, що нікуди не піде. Як тільки вона сіла в машину і побачила свій паспорт, вона швидко розірвала його на дрібні шматочки і викинула у вікно. Потім відкрила вікно, вилізла звідти і пішла в бік кордону з Білоруссю", - додав він.

Також Кравцов розповів, що не знає, де зараз знаходиться Колеснікова, але, швидше за все, це КДБ.

Нагадаємо, вранці у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Роднєнков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною.

Потім стало відомо про затримання Колеснікової на кордоні з Україною, а двох інших опозиціонерів в Україні.

Проте, в ДПСУ повідомили, що двоє білоруських опозиціонерів пройшли заходи прикордонного контролю. Колеснікова в пункти пропуску для проходження прикордонного контролю не прибувала.

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