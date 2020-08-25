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В Раде отреагировали на письмо Кравчука о местных выборах на Донбассе

Киев, Вторник 25 августа 2020 13:58
В Раде отреагировали на письмо Кравчука о местных выборах на Донбассе
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Верховная рада не поддержит ультиматум России

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отправил в Верховную раду письмо относительно изменения постановления о местных выборах на Донбассе. В парламенте отреагировали.

Об этом сказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков во время брифинга после внеочередного заседания парламента.

Он подтвердил, что письмо действительно прислали в парламент.

"Это не постановление, но по состоянию на конец прошлой недели оно поступило, оно было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседания комитета, где оно будет рассматриваться не было", - отметил он.

По словам Разумкова, Верховная рада не поддержит ультиматум России.

"Я являюсь сторонником того, чтобы выборы происходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия угрожает заблокировать обмен пленными, разминирование и работу нормандского формата в случае отказа Украины проводить выборы на территории оккупированных территорий.

Напомним, Кравчук разъяснил свое обращение к Раде относительно постановления о местных выборах.

Отметим, 20 августа Леонид Кравчук направил в Верховную раду обращение с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах и закона о местном самоуправлении.

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