Кравчука через лист до Ради викликали на комітет, засідання буде завтра

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

У Раді вже почали розгляд прохання Кравчука

Голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука через лист про вибори на Донбасі запрошують на засідання профільного комітету Верховної ради. Засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пройде 26 серпня.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, сьогодні на засіданні профільного комітету вже почали розгляд листа Кравчука.

"Завтра об 11:00 проведемо позачергове засідання комітету, на яке запросимо Леоніда Макаровича, а також керівників профільних комітетів", - додав Качура.

Фото: лист Кравчука (t.me/kachuratut)

Нагадаємо, 20 серпня Кравчук надіслав листа до Ради з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

За його словами, у постанові має бути написано, що місцеві вибори повинні проходити по всій Україні.

Зокрема, російську сторону не влаштовує, що в постанові йдеться про неможливість проводити вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Москва наполягає на виключенні цього положення. На думку представників Росії, це є відступом від мінських угод і "формули Штайнмайєра". У зв'язку з цим блокуються переговори радників лідерів "нормандської четвірки".