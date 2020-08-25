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Кравчука через лист до Ради викликали на комітет, засідання буде завтра

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 14:58
Кравчука через лист до Ради викликали на комітет, засідання буде завтра
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У Раді вже почали розгляд прохання Кравчука

Голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука через лист про вибори на Донбасі запрошують на засідання профільного комітету Верховної ради. Засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пройде 26 серпня.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, сьогодні на засіданні профільного комітету вже почали розгляд листа Кравчука.

"Завтра об 11:00 проведемо позачергове засідання комітету, на яке запросимо Леоніда Макаровича, а також керівників профільних комітетів", - додав Качура.

Кравчука через лист до Ради викликали на комітет, засідання буде завтра

Фото: лист Кравчука (t.me/kachuratut)

Нагадаємо, 20 серпня Кравчук надіслав листа до Ради з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

За його словами, у постанові має бути написано, що місцеві вибори повинні проходити по всій Україні.

Зокрема, російську сторону не влаштовує, що в постанові йдеться про неможливість проводити вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Москва наполягає на виключенні цього положення. На думку представників Росії, це є відступом від мінських угод і "формули Штайнмайєра". У зв'язку з цим блокуються переговори радників лідерів "нормандської четвірки".

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