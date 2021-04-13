Кравчук: вторжение России может привести к Третьей мировой войне

Если Российская Федерация пойдет войной против Украины, то это станет началом широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. В таком случае, Украина будет защищать свои земли.

Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"Я хочу сказать, чтоб Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они осмелятся, придут в состояние невменяемости и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это не будет легкое движение, которое они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украиной своей земли", - заявил он.