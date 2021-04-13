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Кравчук: вторжение России может привести к Третьей мировой войне

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 19:34
Кравчук: вторжение России может привести к Третьей мировой войне Фото: Леонид Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Если Российская Федерация пойдет войной против Украины, то это станет началом широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. В таком случае, Украина будет защищать свои земли.

Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"Я хочу сказать, чтоб Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они осмелятся, придут в состояние невменяемости и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это не будет легкое движение, которое они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украиной своей земли", - заявил он.

Напомним, ранее тема стягивания российских войск поднималась в разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, Байден призвал его снизить военную напряженность.

Кроме того, Кравчук ранее заявлял, что поднимет вопрос стягивания войск на уровне ТКГ.

Добавим, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска по трем направлениям. В Кремле отмечают, что эти меры проводятся в рамках военных учений, но Киев опасается, что Москва ищет повод для провокации и эскалации военного конфликта.

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