Кравчук: вторгнення Росії може спричинити Третю світову війну
Якщо Російська Федерація піде війною проти України, то це стане початком широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. У такому разі Україна буде захищати свої землі.
Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.
"Я хочу сказати, щоб Росія розуміла і Кремль розумів, що це не парад, якщо вони наважаться, прийдуть в стан неосудності і підуть війною проти України. Це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. Це не буде легкий рух, яке вони відчули в Криму. Це буде бій, війна, захист Україною своєї землі", - заявив він.
Нагадаємо, раніше тема стягування російських військ піднімалася в розмові президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним. Зокрема, Байден закликав його знизити військову напруженість.
Крім того, Кравчук раніше заявляв, що підніме питання стягування військ на рівні ТКГ.
Додамо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська за трьома напрямами. У Кремлі зазначають, що ці заходи проводяться в рамках військових навчань, але Київ побоюється, що Москва шукає привід для провокації та ескалації військового конфлікту.