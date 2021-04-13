Кравчук: вторгнення Росії може спричинити Третю світову війну

Якщо Російська Федерація піде війною проти України, то це стане початком широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. У такому разі Україна буде захищати свої землі.

Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"Я хочу сказати, щоб Росія розуміла і Кремль розумів, що це не парад, якщо вони наважаться, прийдуть в стан неосудності і підуть війною проти України. Це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. Це не буде легкий рух, яке вони відчули в Криму. Це буде бій, війна, захист Україною своєї землі", - заявив він.