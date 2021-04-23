Кравчук про зустріч Зеленського і Путіна: тільки в нейтральній країні

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні. Зеленський не поїде до Росії домовлятися з президентом країни-агресора.

"Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії і України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але ні в якому разі це не може бути Росія", - заявив Кравчук.

Він також розцінив запрошення Зеленському приїхати до Москви як бажання Путіна, "щоб йому кланялися і просили припинити війну". У той же час він підкреслив, що Зеленський пропонував зустрітися йому в будь-якій точці Донбасу, тобто це могли бути окуповані Донецьк або Луганськ.