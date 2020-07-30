Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Впрочем, окончательное решение за президентом.

Об этом он сказал в видеообращении.

Он сказал, что уже многое видел в своей жизни, но время для отдыха не пришло.

"Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", - заявил он.

Кравчук заявил, что нормадська встреча состоялась именно из-за настойчивости, системы и политической воли созвать "четверку".

"Работа, которая сейчас ведется для берлинской встречи - это также его (президента Украины, - ред.) постоянная инициатива. То есть он реанимировал, привел к жизни "четверку". Во-вторых, он не боится принимать непопулярные решения. И это вопрос, он говорит, да, важно, что приняли документ о "тишине", но пусть его подпишут главы "четверки", - заявил он.

Добавим, Леонид Кравчук - это первый президент Украины. Его президентство длилось с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. В январе 2016 года он предложил предоставить Крыму государственную автономию в составе Украины, а Донбассу - "особый статус". Кравчуку 86 лет.

Ранее сообщалось, что среди претендентов на пост главы украинской делегации в ТКГ - Кравчук и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Пока что временно исполнять обязанности главы украинской делегации в переговорах в Минске будет Алексей Резников, потому что он является первым заместителем.

РБК-Украина писало, что второй президент Украины Леонид Кучма ушел с должности главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.