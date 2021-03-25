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Кравчук рассказал, в каком случае будет рассмотрен вопрос поставки воды в Крым

Автор: РБК-Украина

Правительство Украины может рассмотреть возможность поставки воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы. Ответственность за водоснабжение Крыма несет Российская Федерация.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия"", - заявил он.

Кравчук подчеркнул, что всю ответственность за то, что происходит на крымском полуострове несет Россия, в том числе в вопросе водоснабжения населения.

"Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, оккупировавшая любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", - отметил он.

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что если Украине придется рассматривать вопрос подачи воды в оккупированный Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу.

"Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит следующим образом: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", - подчеркнул он.

Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос с водоснабжением оккупированного Крыма будет решен. Поскольку он является первоочередным и стоит наиболее остро для жителей Крыма.

Ранее представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

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