Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, чем будет заниматься в делегации первый премьер-министр Витольд Фокин.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса.

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс - ред) - наладить между ними коммуникацию. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", - ответил Кравчук на вопрос о функциях первого главы правительства в ТКГ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Позже Кравчук заявил, что кандидатуру Фокина предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.