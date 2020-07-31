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Участником ТКГ может стать экс-премьер Фокин, - Кравчук

Киев, Пятница 31 июля 2020 20:13
Участником ТКГ может стать экс-премьер Фокин, - Кравчук
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel)
Автор: РБК-Украина

Сейчас с Витольдом Фокиным ведутся переговоры

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине - Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - заявил он.

При этом он добавил, что участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Напомним, Леонид Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.

Отметим, в интервью РБК-Украина Леонид Кравчук рассказал о задачах от президента и "красных линиях" в переговорах по Донбассу.

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