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Кандидатуру Фокина в ТКГ предложил Ермак, - Кравчук

Киев, Суббота 01 августа 2020 23:31
Кандидатуру Фокина в ТКГ предложил Ермак, - Кравчук
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ранее Кравчук говорил, что Фокин может войти в состав ТКГ

Проведение кадровых изменений в украинской делегации Трехсторонней контактной группы было предложением руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ермак также предложил кандидатуру первого премьера Украины Витольда Фокина.

Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, Фокин родился и жил на Донбассе, поэтому знает, что нужно его жителям.

"Он там родился, там жил, знает ситуацию. Конечно, такой человек нужен, потому что человек должен знать ситуацию там, философию людей, чего они хотят. А мы не можем предлагать варианты Донбассу, не зная, чего они хотят, на какие мы бы могли компромиссы пойти, на какие нет ", - пояснил он.

Напомним, после назначения, Кравчук заявил, что не исключает кадровые изменения в украинской делегации в ТКГ. В пятницу, 31 июля, Кравчук рассказал, что к делегации может присоединиться первый премьер Украины Фокин.

Кроме того, в интервью РБК-Украина Кравчук рассказал, какие задачи ему поставил президента, а также о "красных линиях" в переговорах по Донбассу.

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