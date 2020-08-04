Кравчук розповів, чим буде займатися Фокін в ТКГ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, чим займатиметься в делегації перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу.

"Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити (окупований Донбас - ред) - налагодити між ними комунікацію. А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти в відповідно до цього розуміння", - відповів Кравчук на питання про функції першого глави уряду в ТКГ.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

Пізніше Кравчук заявив, що кандидатуру Фокіна запропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак.