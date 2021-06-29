UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кравчук перенес операцию на сердце

Автор: Владислав Красинский

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Подробности пока не разглашаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Провели (операцию - ред.). Но он просил не разглашать подробности", - рассказал Арестович.

Отметим, Леониду Кравчуку 87 лет. По состоянию на сегодня он возглавляет делегацию Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, в четверг 24 июня Кравчук в эфире одного из ток-шоу рассказывал о том, что Россия в ТКГ выдвигает ультиматумы украинской стороне.

А 23 июня Кравчук участвовал в общем заседании ТКГ в видеоформате.

Читайте РБК-Украина в Google News
операцияКравчук