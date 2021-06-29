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Кравчук переніс операцію на серці

Автор: Владислав Красінський

Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Подробиці наразі не розголошуються.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Провели (операцію - ред.). Але він просив не розголошувати подробиці", - розповів Арестович.

Зазначимо, Леоніду Кравчуку 87 років. Станом на сьогодні він очолює делегацію України в ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, у четвер 24 червня Кравчук в ефірі одного з ток-шоу розповідав про те, що Росія в ТКГ висуває ультиматуми українській стороні.

А 23 червня Кравчук брав участь у загальному засіданні ТКГ у відеоформаті.

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операцияКравчук