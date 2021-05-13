Арестович о сроках обмена пленными: пока не вижу перспектив

На сегодня возможность проведения очередного обмена пленными на Донбассе находится под вопросом. Все потому, что российская сторона привязывает освобождение пленных к политическим уступкам.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Ждать обмена пока я не вижу перспектив, потому что пока Российская Федерация проводит ту же политику, как и всегда. Она привязывает обмен пленными к политическим уступкам. Но мы работаем над этим", - отметил Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил, что украинская сторона просит вернуть почти 100 человек в рамках обмена пленными на Донбассе. При этом он подчеркнул, что Украина уже почти год ежемесячно подает в ОБСЕ списки на обмен.

До этого так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек. По ее словам, на сегодня эти списки уточняются и проверяются.

"В нем - 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос", - заявила она.