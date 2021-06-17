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Кравчук назвал условие возвращения украинской делегации ТКГ в Минск

Автор: Андрей Василюк

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал ключевое условие продолжения переговоров в Минске. Он считает, что переговоры в белорусской столице не могут продолжаться, пока там руководит непризнанный президент.

Об этом он сказал в интервью YouTube-канала "Ходят слухи".

Он подчеркнул, что для сохранения Минска как площадки для переговоров в Беларуси должны пройти новые выборы президента.

"Если пройдут дополнительные выборы, выберут нового президента, тогда пожалуйста", - сказал Кравчук, комментируя возможность возвращения к переговорам в Минске.

Он подчеркнул, что не могут быть переговоры в стране, где правит непризнанный президент.

"Украинская делегация в Минск не поедет. При любых обстоятельствах. Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные диктаторские методы управления...страна не может в данной ситуации быть площадкой", - пояснил свою позицию Кравчук.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию. Он также отметил, что на сегодня Беларусь не является нейтральной страной по отношению к Украине, а последние ограничения на прямое сообщение сделают невозможными поездки в Минск.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ. Это связано с тем, что в Беларуси нарастают антиукраинские настроения.

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Донбасс