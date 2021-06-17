RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кравчук назвав умову повернення української делегації ТКГ в Мінськ

Автор: Андрій Василюк

Перший президент України і голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук назвав ключову умову продовження перемовин в Мінську. Він вважає, що перемовини в білоруській столиці не можуть тривати, поки там керує невизнаний президент.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки".

Він наголосив, що для збереження Мінська як майданчика для перемовин у Білорусі мають відбутися нові вибори президента.

"Якщо пройдуть додаткові вибори, виберуть нового президента, то будь ласка", - сказав Кравчук, коментуючи можливість повернення до перемовин в Мінську.

Він наголосив, що не можуть бути переговори у країні, де править невизнаний президент.

"Українська делегація в Мінськ не поїде. За будь-яких обставин. Ну не можна, аби країна, де самопроголошений президент застосовує диктаторські репресивні методи управління...країна не може в даній ситуації бути майданчиком", - пояснив свою позицію Кравчук.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії. Він також зазначив, що на сьогодні Білорусь не є нейтральною країною по відношенню до України, а останні обмеження на пряме сполучення унеможливлять поїздки до Мінська.

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що українська делегація більше не їздитиме до Мінська на переговори ТКГ. Це пов'язано з тим, що в Білорусі наростають антиукраїнські настрої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас