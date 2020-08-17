Кравчук назвал условие для переноса заседаний ТКГ из Минска

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

По его словам, это произойдет, если в Беларуси будет революция

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не видит необходимости в переносе заседаний из-за ситуации в Беларуси. По его мнение, главным условием для переноса может стать революция в этой стране.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По его словам, стороны могут изменить площадку проведения ТКГ, однако пока в этом нет необходимости.

"Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Но, следует предусматривать все. Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция, вдруг, я не говорю, что будет, тогда посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что в случае ухудшения ситуации в Беларуси переговорная площадка может быть перенесена в другую нейтральную страну.

До этого Кравчук допустил, что украинская сторона может согласиться на более широкое применение русского языка на Донбассе, если это поможет урегулированию и не будет противоречить национальному законодательству.