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Кравчук назвав умову для перенесення засідань ТКГ з Мінська

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 11:59
Кравчук назвав умову для перенесення засідань ТКГ з Мінська
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За його словами, це відбудеться, якщо в Білорусі буде революція

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не бачить необхідності в перенесенні засідань через ситуації в Білорусі. На його думку, головною умовою для перенесення може стати революція в цій країні.

Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня".

За його словами, сторони можуть змінити майданчик проведення ТКГ, однак поки в цьому немає необхідності.

"Я не думаю, що цей майданчик, під впливом тих процесів, які там зараз відбуваються, зміниться чи можуть бути якісь загрози. Я просто не допускаю цього. Але, слід передбачати всі. Якщо раптом там буде якась, не знаю, як назвати, революція, раптом, я не кажу, що буде, тоді подивимося. А зараз немає ніякої необхідності", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що в разі погіршення ситуації в Білорусі переговорний майданчик може бути перенесено до іншої нейтральної країни.

До цього Кравчук припустив, що українська сторона може погодитися на більш широке застосування російської мови на Донбасі, якщо це допоможе врегулюванню і не буде суперечити національному законодавству.

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