Кравчук назвал условие окончательного разрыва дипломатических отношений с Россией

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие разрыва дипломатических отношений с РФ. Это может случится, если в Москве откажутся принимать участие в нормандском и минском форматах.
Такое заявление Кравчук сделал в эфире "4 канала".
По его словам, вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным, однако такой сценарий возможный.
"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день", - сказал Кравчук.
Он добавил, что сейчас использовать все возможности для прекращения войны на Донбассе.
Ранее Кравчук заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.