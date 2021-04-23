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Кравчук назвал условие окончательного разрыва дипломатических отношений с Россией

Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие разрыва дипломатических отношений с РФ. Это может случится, если в Москве откажутся принимать участие в нормандском и минском форматах.

Такое заявление Кравчук сделал в эфире "4 канала".

По его словам, вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным, однако такой сценарий возможный.

"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день", - сказал Кравчук.

Он добавил, что сейчас использовать все возможности для прекращения войны на Донбассе.

Ранее Кравчук заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.

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