Кравчук назвав умову остаточного розриву дипломатичних відносин з Росією

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук назвав умову розриву дипломатичних відносин з РФ. Це може трапиться, якщо в Москві відмовляться брати участь в нормандському і Мінському форматах.

Така заява Кравчук зробив в ефірі " 4 каналу" .

За його словами, питання розриву дипломатичних відносин не є першочерговим, однак такий сценарій можливий.

"Наприклад, якщо завтра Росія відмовляється брати участь у нормандському і Мінському форматах, тоді негайно виникає питання про необхідність розриву дипломатичних відносин, на наступний же день", - сказав Кравчук.

Він додав, що зараз використовувати всі можливості для припинення війни на Донбасі.