ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какое будущее ожидает украинские села - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     07.02.2020 - 10:54


Какое будущее ждет украинские села - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Земля тревоги нашей?

Какое будущее ожидает украинские села? Что унаследуют будущие поколения, если открыть рынок земли?

Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера сегодня в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991 - 1994),

Витольд Фокин, Премьер-министр Украины (1990 - 1992) (прямое включение),

Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украины (1994 - 1998; 2006 - 2007),

Давид Арахамия, Председатель фракции "Слуга народа",

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина",

Николай Сольский, народный депутат, "Слуга народа", Председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики,

Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли,

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь",

Даниил Пасько, Председатель Наблюдательного Совета компании Allseeds.

Они говорят, а решает народ.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь