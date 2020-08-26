Кравчук назвал предпосылки для проведения выборов на Донбассе

Глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что выборы на Донбассе не могут состояться вместе с местными выборами в Украине, которые пройдут 25 октября. Для их проведения он назвал предпосылки.

Об этом он заявил журналистам под Верховной радой.

По его словам, пока предпосылок для проведения выборов в ОРДЛО нет.

"Ну скажем, к нам обращается ОБСЕ, которому только правительство может гарантировать безопасность наблюдателей. Только украинское правительство, или кто-то из правительства, может подписать ОБСЕ документ, что он гарантирует проведение выборов в регионе, где никакого влияния правительства нет. Вот и все", - заявил он.

Напомним, на последнем заседании ТКГ Россия выдвинула требование, чтобы в постановлении парламента о местных выборах было указано, что они проводятся на всей территории Украины, в том числе в ОРДЛО.

Вопрос пересмотра постановления ВР о местных выборах могут поднять на встрече политических советников "нормандской четверки".