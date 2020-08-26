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Кравчук назвав передумови для проведення виборів на Донбасі

Автор: Анастасия Рокитна

Голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук заявив, що вибори на Донбасі не можуть відбутись разом з місцевими виборами в Україні, які пройдуть 25 жовтня. Для їх проведення він назвав передумови.

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Про це він заявив журналістам під Верховною радою.

За його словами, наразі передумов для проведення виборів в ОРДЛО немає.

"Ну скажімо, до нас звертається ОБСЄ, якому тільки уряд може гарантувати безпеку спостерігачів. Тільки український уряд, або хтось з уряду, може підписати ОБСЄ документ, що він гарантує проведення виборів в регіоні, де жодного впливу уряду немає. От і все", - заявив він.

Нагадаємо, на останньому засіданні ТКГ Росія висунула вимогу, щоб у постанові парламенту про місцеві вибори було зазначено, що вони проводяться на всій території України, в тому числі в ОРДЛО.

Питання перегляду постанови ВР про місцеві вибори можуть підняти на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки".

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