Кравчук назвал четыре варианта полного перемирия на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что есть четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе. Один из вариантов предполагает уступки.

Об этом Кравчук заявил в эфире ObozTV.

По его словам, украинская сторона готова будет пойти на уступки лишь в том случае, если на соответствующие шаги готовы будут пойти и с другой стороны.

"Мы видим, что это надо сделать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал Кравчук.

Он добавил, что ни одна сторона не может ставить ультиматумы.

"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались - и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", - сообщил Кравчук.

Видеоконференция ТКГ запланирована на середину августа.

Ранее РБК-Украина писало, что Леонид Кравчук заявил, что создания фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

Также сообщалось, что Кравчук предложил возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу, в случае провала минского формата.