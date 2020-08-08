Кравчук назвав чотири варіанти повного перемир'я на Донбасі

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що є чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі. Один з варіантів передбачає поступки.

Про це Кравчук заявив в ефірі ObozTV.

За його словами, українська сторона готова буде піти на поступки лише в тому випадку, якщо на відповідні кроки готові будуть піти й з іншого боку.

"Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів - раз, шляхом дискусій - два, шляхом компромісів - три. І шляхом відповідних поступок", - сказав Кравчук.

Він додав, що жодна сторона не може ставити ультиматуми.

"Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися - і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир'я всерйоз і надовго", - повідомив Кравчук.

Відеоконференція ТКГ запланована на середину серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що Леонід Кравчук заявив, що створення фонду для відновлення і вільна економічна зона на території Донбасу могли б стати компромісами на шляху до вирішення конфлікту.

Також повідомлялося, що Кравчук запропонував можливу альтернативу тристоронніх переговорів по Донбасу, в разі провалу мінського формату.