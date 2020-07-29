Кравчук не исключает своего присоединения к ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает, что может возглавить украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы. Кравчук собирается посетить Офис президента.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, 30 июля он планирует посетить ОП, чтобы обсудить возможность присоединения к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

"Если мне предложат (возглавить делегацию ТКГ - ред.), я задам вопросы и просьбы, которые у меня возникли. И когда мы достигнем консенсуса... Понимаете отказаться можно от чего угодно, но когда речь идет о жизни и смерти людей, и человек что-то может сделать - ну, отказываться очень сложно", - пояснил он.

Однако, пока что Кравчук не получал официального предложения возглавить делегацию в ТКГ.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал двух претендентов на пост главы украинской делегации ТКГ. Как рассказал глава государства, возглавить делегацию могут вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников или первый президент Леонид Кравчук.

О выходе Кучмы из украинской делегации ТКГ стало известно вчера, 28 июля; Зеленский поблагодарил Кучму за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

После ухода Кучмы с ТКГ обязанности председателя украинской делегации были временно возложены на Алексея Резникова.